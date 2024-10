Ad Ancona oltre 100 permessi di soggiorno rilasciati in 7 giorni

Oltre 100 permessi di soggiorno rilasciati e oltre 50 richiesti di protezione internazionale formalizzate. Settimana intensa e importante non solo sul fronte del contrasto all'immigrazione clandestina, ma anche sul versante dell'accoglienza, per l'Ufficio Immigrazione della Questura.

Soltanto questa settimana sono stati rilasciati oltre 100 permessi di soggiorno a vario titolo, nonché formalizzate oltre 50 richieste di protezione internazionale finalizzate ad ottenere lo status di richiedente asilo per tutti color i quali, provenienti da Paesi in cui imperversano conflitti o situazioni di pericolo per l'essere umano, vedono nel nostro Paese speranza e possibilità di un futuro migliore derivante dalla possibile e concreta integrazione che il possesso di regolari documenti può favorire. Salgono cosi a oltre 1400 i modelli "c3", usato per formalizzare l'istanza, prodotti dagli uffici della Questura anconetana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA