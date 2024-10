Acquaroli, 'buon operato Atim, una Commissione farà chiarezza'

Dopo l'attacco frontale del Gruppo Pd sulla gestione dell'Agenzia per il turismo e l'internazionalizzazione (Atim), arriva a stretto giro di posta la replica del presidente della Regione Marche Francesco Acquaroli che in un video sui social si dice "convinto del giusto operato" dell'Agenzia e annuncia, proprio al fine di fare definitiva chiarezza, che verrà istituita una Commissione a tale scopo.

"Qualche minuto fa ho terminato una riunione con il mio capo di gabinetto e il segretario generale per fare un po' il punto della situazione. - riferisce nel video - Abbiamo visto ripetutamente sulla stampa e dall'opposizione oggi, un interessamento rispetto ad Atim: per noi trasparenza e chiarezza sono fattori irrinunciabili e imprescindibili; preso atto che la trasparenza e la chiarezza sono fattori irrinunciabili imprescindibili, dobbiamo anche credere nel buona operato e nella correttezza nella realtà di tutti i nostri dipendenti di tutti coloro che hanno delle responsabilità all'interno della nostra regione".

"Ma proprio perché siamo convinti del giusto operato, - prosegue Acquaroli - ho chiesto al capo del gabinetto di fare una verifica rispetto alla notizia della sede di Atim aperta senza dipendenti dentro, con una richiesta formale di spiegazioni alla responsabile facente funzioni; dall'altra parte, al segretario generale, - annuncia - ho chiesto di istituire una Commissione che possa verificare la giustezza o meno dell'operato di Atim; una commissione che nella prossima settimana sarà approvata in Giunta e che finalmente potrà fare luce e chiarezza su quelle che sono le accuse che quotidianamente vengono rivolte ad Atim e alla Regione". "Non abbiamo nulla da nascondere e non vogliamo assolutamente che quelle che sono illazioni - prosegue Acquaroli - diventino poi, in maniera anche strumentale, accuse rivolte all'operato la correttezza dell'operato della Regione Marche e delle nostre strategie di crescita".

"Io sono convinto che con questa operazione noi potremmo finalmente, non solo fare chiarezza ma dare il giusto rilancio alla buona operato dell'agenzia e della nostra Regione che tra l'altro - dice ancora il presidente - è testimoniato anche dai risultati avuti nel 2023 nel 2022 e anche nel 2024, nonostante una stagione particolarmente complessa dal punto di vista climatico, e complicata dal punto di vista comunicativo, a causa della mucillagine, vede i numeri italiani tenere rispetto ai nostri standard pre-pandemia e soprattutto vede i numeri stranieri crescere addirittura rispetto al 2023 che era stato l'anno del record della presenza degli stranieri". "Al netto e le valutazioni di natura proprio di risultati e strategie, c'è una vicenda che è quella legata al buon operato dal punto di vista amministrativo - conclude - che non può lasciare dubbi a nessuno.



