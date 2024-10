Sicurezza: venerdi al via controlli notturni polizia locale

Al via venerdì 25 ottobre un programma di controlli notturni della Polizia Locale, focalizzati sulla tutela della sicurezza e del decoro della città e, quindi, dei luoghi in cui sono segnalate presenze o comportamenti contrari alla pubblica decenza. Si tratta di una prima fase di un progetto sperimentale di ampliamento dei controlli sul territorio, si aggiungono a quelle già in atto in orario serale sulla viabilità e si svolgeranno con orario 17-24 e oltre, affiancando quindi questo servizio notturno a quello già attivo per l'assistenza agli eventi. Sotto osservazione, in parucolare, le zone del Piano, della Stazione ferroviaria, del Centro e tutti quei luoghi in cui saranno segnalate particolari criticità.

"Registriamo con soddisfazione - afferma il vicesindaco e assessore alla Polizia Locale, Giovanni Zinni - un ulteriore passo avanti nei servizi offerti dalla Polizia locale, grazie al lavoro predisposto dal Comandante e dalla dirigenza del corpo, in accordo con le parti sindacali. Questi nuovi servizi serali e notturni cominciano in modo sperimentale e ne valuteremo in seguito l'evoluzione" assicura Zinni che ringrazia "tutto il personale per l'impegno e per il grande livello di partecipazione e serietà che stanno dimostrando tutti gli agenti, che hanno compreso la riforma da noi avviata ormai da un anno".



