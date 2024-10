Saltamartini, piano disinfestazioni anti-Dengue in primavera

"Nella prossima primavera, insieme ai Comuni, dobbiamo avviare un ampio piano di disinfestazione perché non ci possiamo far trovare impreparati sull'argomento".

Così il vice presidente della Regione e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini in tema della prevenzione di infezioni da Dengue, emergenza che ha interessato in particolare la zona di Fano, con un focolaio che ha riguardato oltre 130 persone, ma anche casi in altre città della regione. Dopo l'emersione dei vari casi di infezioni, diversi Comuni che hanno adottato nottate di disinfestazione tra cui Fano, Pesaro, Macerata, Castelfidardo e Tolentino.

"I casi di contagio sono in netto calo, - ha riferito Saltamartini, a margine della seduta odierna del Consiglio regionale -, probabilmente per l'aiuto delle temperature. Con il piano di prevenzione regionale stiamo monitorando la situazione e naturalmente per la primavera prossima insieme ai comuni dobbiamo avviare un ampio piano di disinfestazione perché non ci possiamo far trovare impreparati sull'argomento". Il riferimento è ad un'azione funzionale ad evitare la proliferazione della zanzara tigre vettore dell'infezione.

"In questo momento - ha assicurato - il fenomeno è sotto controllo sia per la diminuzione dei casi sia perché non ci sono condizioni di sviluppo che aggravano la situazione patologica dei pazienti. Il tema naturalmente è il tema della necessità di impedire l'aumento delle larve e quindi la proliferazione di questo tipo di insetto che è il vettore attraverso cui si manifesta questa patologia".



