La storia e il futuro della Guardia di finanza a Fermhamente

"Nella tradizione il futuro". Questo lo slogan coniato dalla Guardia di finanza per festeggiare i suoi 250 anni. Un motto ideale anche per accogliere i tanti visitatori al mini tour allestito dai finanzieri, dal 18 al 20 ottobre, alle piccole cisterne di Fermo, in occasione del festival della scienza "FermHaMente". Oltre a uno stand espositivo in piazza del Popolo, la guardia di finanza ha ideato anche un percorso espositivo hi-tech per descrivere i suoi compiti, attribuzioni e attività. Mediante l'esposizione di alcune preziose uniformi d'epoca, i visitatori hanno potuto ripercorrere i momenti più significativi della storia delle fiamme gialle, a partire dal 1774, quando Vittorio Amedeo III, re di Sardegna, costituì la legione truppe leggere, antesignana dell'attuale guardia di finanza.

All'iniziativa hanno partecipato anche diversi militari delle stazioni del soccorso alpino di L'Aquila e di Antrodoco, del reparto operativo aeronavale di Ancona e dell'istituto di formazione della scuola nautica di Gaeta. Molto gettonate, soprattutto dai bambini, le piattaforme multimediali di plancia (una predisposta per persone con disabilità), in grado di simulare la conduzione di unità navali.

I finanzieri hanno ricevuto la visita del prefetto di Fermo, Edoardo D'Alascio insieme ai vertici delle forze dell'ordine di Fermo.



