Incidente frontale nel Maceratese, due feriti lievi

Incidente frontale tra due autovetture lungo la SP98, una si è ribalta su un fianco, in direzione Fiastra attorno alle 12 di oggi. Due i feriti lievi che però sono state portate all'ospedale di Camerino per accertamenti e cure. Chiusa per circa un'ora la strada.

Immediato l'intervento dei vigili del fuoco. Gli occupanti delle autovetture sono uscite autonomamente dall'abitacolo ma e le due autovetture, alimentate rispettivamente a metano ed a GPL, sono state messe in sicurezza dalla squadra dei vigili del fuoco di Camerino intervenuta tempestviamente sul posto. La strada è rimasta completamente chiusa per circa un'ora. Sul posto per i rilievi i carabinieri di Camerino.



