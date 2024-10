Dopo la rapina in farmacia si droga in auto: arrestato

E' partito dalla Calabria per arrivare a Fermo e rapinare, armato di martello, la farmacia San Tommaso. Dopo il colpo, però, si è fermato in un parcheggio per drogarsi. E lì i carabinieri lo hanno bloccato: un operaio edile di 28 anni è così finito in manette. Sono i dettagli del colpo messo a segno ieri mattina, poco prima delle 10, nella farmacia "San Tommaso", lungo la statale Adriatica, tratto nord di Fermo.

L'arrestato ora dovrà rispondere di rapina aggravata, appropriazione indebita e porto ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Il ragazzo, incappucciato e armato di un martello a coda di rondine, dopo aver fatto irruzione nella farmacia, ha minacciato una dipendente facendosi consegnare l'incasso. Arraffate poche centinaia di euro, è scappato a bordo di una Opel Zafira rubata a Lucera (Foggia). I carabinieri intervenuti hanno visionato le immagini della videosorveglianza per poi tracciare il veicolo che è stato poco dopo localizzato a poche centinaia di metri dalla farmacia, in via Giovanni da Verrazzano. Auto circondata e ragazzo arrestato. Durante la perquisizione il 28enne è stato trovato in possesso di parte della refurtiva e del martello.

Stando alla ricostruzione dei fatti, dopo il colpo, il ragazzo sarebbe andato ad acquistare della droga per poi consumarla all'interno dell'auto dove è stata trovata anche una dose di cocaina.



