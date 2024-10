Cittadinanzattiva, dati in chiaroscuro per le Marche

Numeri in chiaroscuro per le Marche dai dati raccolti da Cittadinanzattiva nel III Rapporto civico sulla salute presentato questa mattina al ministero della Salute. Maggiori criticità in Regione per quel che riguarda il rispetto dei tempi di attesa per l'area oncologica con un delta negativo tra il 2019 e il 2022. Le Marche, com'è noto, sono tra le 12 Regioni che utilizzano esclusivamente l'agenda gestita dal sistema Cup per quel che riguarda le prenotazioni. Le Marche sono in controtendenza per la copertura antinfluenzale negli anziani che, a livello nazionale, è diminuita di 3,4 punti percentuali rispetto alla stagione precedente, attestandosi al 53,3% rispetto al 56,7% della stagione 2022-23, mentre in Regione è in lieve aumento nel 2024.

Altro aspetto positivo riguarda il test per lo screening neonatali estesi, con un progetto pilota partito nelle Marche. Sul fronte Pnrr, stipula contratto delle Case della comunità al 48%, per le Centrali operative territoriali al 100% e per gli Ospedali di comunità al 67%. Sopra la media nazionale (50%) per le Farmacie dei servizi nelle Marche, 55%, secondo posto nazionale dietro solo alla Basilicata (56%). Infine, sempre nelle farmacie delle Marche si effettuano vaccinazioni contro l'Herpes zoster, oltre alle più classiche vaccinazioni, antinfluenzali e Covid.



