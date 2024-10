Atti vandalici nella scuola, carabinieri denunciano 21 minorenni

Atti vandalici all'interno della scuola primaria e secondaria dell'Istituto Comprensivo "E.

Mattei" di Matelica: per questo motivo i carabinieri della Stazione di Matelica hanno denunciato 21 ragazzi minorenni per il reato di danneggiamento. All'interno della struttura infissi divelti, vetri frantumati, muri imbrattati, arredi danneggiati, cumuli di rifiuti.

Già da tempo i carabinieri di Matelica avevano accertato la situazione di degrado nella scuola primaria e secondaria in questione. Le indagini, partite nel mese di agosto 2024, hanno permesso di accertare la responsabilità di 21 minorenni ora deferiti alla Procura per i Minorenni di Ancona. Tre degli indagati sono stati anche denunciati per furto aggravato, per avere asportato una consolle per videogiochi da una struttura annessa al plesso scolastico.



