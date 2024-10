Al Salesi Tac innovativa per arcate dentarie, meno radiazioni

Potenziare la diagnosi, ridurre significativamente i tempi di esposizione alle radiazioni, minimizzando i rischi per la salute dei bambini, e garantendo anche esami più precisi, sicuri e veloci. Tutto questo sarà possibile all'ospedale materno infantile Salesi di Ancona nello studio di bocca, mandibola, naso, mento, per patologie congenite e traumi, grazie ad un apparecchio radiologico di ultima generazione (Cone Beam) acquisito grazie alla generosa donazione alla Fondazione Salesi da parte di una signora di Falconara Marittima (Ancona) che è voluta rimanere anonima e che ha finanziato anche i lavori per attrezzare al meglio la stanza dov'è posizionata la nuova Tac nella struttura di via Corridoni.

La benefattrice ha dunque finanziato l'operazione per complessivi 120mila euro.

Si tratta, sottolinea la Fondazione Salesi, di un passo importante nel miglioramento dello studio delle arcate dentarie e delle articolazioni temporo-mandibolari al Dipartimento Materno Infantile dell'Azienda Ospedaliero Universitaria (Aou) delle Marche". Ovviamente il Salesi si occupa anche di maternità e ginecologia e il macchinario sarà utilizzato anche per gli adulti.

La presentazione della strumentazione è avvenuta oggi nel reparto di Radiologia del Salesi alla presenza della presidente della Fondazione Ospedale Salesi Ets e Direttore Amministrativo dell'Aou delle Marche, dottoressa Cinzia Cocco, della direttrice della Fondazione Ospedale Salesi Ets, professoressa Laura Mazzanti, del direttore generale Aou Marche, Armando Marco Gozzini, del vice presidente della Regione e assessore alla Sanità Filippo Saltamartini, del direttore della Sod Materno Infantile, Senologica, Cardiologica ed Ecografia Ambulatoriale dell'Aou Marche dottor Giulio Argalia, della Responsabile Sos Gestione Direzione Medica Salesi dottoressa Laura Polenta e dell'Ingegner Ivo Palmieri che ha seguito l'iter della donazione per conto della donatrice.

L'apparecchio radiologico permetterà di ridurre i tempi di diagnosi e di migliorare i risultati dei trattamenti terapeutici: grazie alla conformazione del macchinario i bambini potranno restare seduti durante l'esame mentre nella stanza si diffonderanno luci soffuse e gradevoli per agevolare l'operazione.

Cocco ha espresso "gratitudine per l'importante donazione che avrà un impatto positivo sulla salute dei bambini. In una fase in cui le risorse sono sempre più scarse, il sostegno di privati e aziende è fondamentale per garantire le migliori cure ai pazienti". "La Fondazione Salesi - ha detto Mazzanti - continua a impegnarsi con tante attività e la donazione di nuovi macchinari all'avanguardia per favorire il benessere dei bambini e delle donne in ogni fase della loro vita".

"L'apparecchio radiologico inaugurato - ha spiegato Argalia - rappresenta la soluzione più idonea per lo studio delle arcate dentarie, una risposta appropriata alle esigenze della popolazione pediatrica e adulta poiché coniuga la migliore definizione diagnostica, con la somministrazione della minor dose di radiazioni, come raccomandano le linee guida nazionali.

La strumentazione assicura una dose di radiazioni di raggi X circa 20 volte inferiore rad una Tac standard".

"La strumentazione - ha sottolineato Gozzini - contribuirà a elevare la qualità delle prestazioni erogate. Si sta realizzando un processo che si concluderà con la completa ristrutturazione e ammodernamento della Radiologia Materno-Infantile dell'Ospedale Pediatrico Salesi".

Saltamartini ha ringraziato la donatrice per il "gesto di altruismo e per la grandissima sensibilità" e la Fondazione Ospedale Salesi Ets "per l'impegno nei confronti dei pazienti pediatrici e delle donne attraverso tante attività".



