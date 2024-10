25° anno del Forum delle citta' dell'Adriatico e dello Ionio

Giovedì 24 ottobre alla Mole di Ancona si celebrano i 25 anni dalla nascita del Forum delle Città dell'Adriatico e dello Ionio (Faic). Il Forum fu istituito su iniziativa degli amministratori della Città delle due sponde e dell' Anci nazionale a seguito dell' approvazione della "Carta di Ancona", il 30 aprile 1999, con l'obiettivo di stabilire "i criteri, i valori e gli strumenti necessari per promuovere un impegno coordinato e duraturo delle Autonomie Locali e delle loro Associazioni per il progresso della Comunità adriatica che ha antichissime origini e tradizioni".

Con l'apporto di 46 Autorità locali che provengono da Albania, Serbia e Slovenia, Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Grecia, Italia, Montenegro, Nord Macedonia, Repubblica di San Marino, il FAIC persegue i seguenti obiettivi: cooperazione territoriale decentrata, sviluppo di un approccio di governance multi-livello, sensibilizzazione e coinvolgimento delle autorità sulle tematiche dello sviluppo sostenibile, salvaguardia ambientale, valorizzazione del patrimonio e delle tradizioni culturali, potenziamento delle attività congiunte di informazione e capacity building, promozione di scambi e partenariati progettuali tra autorità locali dell'area.

Il Forum delle Città delle due sponde interagisce inoltre in maniera strutturata con gli altri due Fora presenti sul territorio del bacino Adriatico Ionico, il Forum delle Camere di Commercio (FORUM AIC) e il Forum delle Università (UNIADRION) con il supporto del Segretariato Permanente per l'Iniziativa Adriatico Ionica (AII/ Adriatic Ionic Initiative), tutti con sede ad Ancona.



