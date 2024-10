Un nuovo sito web per il Comune di Macerata

Il nuovo sito web del Comune di Macerata sarà online da mercoledì 23 ottobre 2024. È stato realizzato grazie ai fondi Pnrr e alla sinergia e collaborazione tra gli uffici Sistemi informativi e comunicazione dell'Ente e Task srl. Sarà raggiungibile dallo stesso indirizzo di sempre www.comune.macerata.it.

"Con questa nuova operazione il Comune di Macerata si mette in linea con un processo di razionalizzazione che riguarda tutta la pubblica amministrazione fornendo allo stesso tempo ai cittadini un servizio di qualità - ha spiegato l'assessore all'Innovazione ed E - government Marco Caldarelli - Il finanziamento ottenuto ci ha consentito di realizzare interfacce digitali esposte al pubblico all'indirizzo istituzionale coerenti, fruibili e accessibili, per far sì che tutti i cittadini ricevano le medesime e più recenti informazioni rispetto all'amministrazione, ai servizi che eroga, alle notizie e ai documenti pubblici dell'amministrazione stessa".

"Allo stesso tempo, con il nuovo sito, mettiamo a disposizione una serie di procedure erogate a livello comunale, come ad esempio richiedere l'accesso agli atti, il permesso di occupazione del suolo pubblico e ancora l'iscrizione al trasporto scolastico o all'asilo nido", ha aggiunto. "Si tratta di passaggio significativo nel campo della Comunicazione - ha sottolineato l'assessore Riccardo Sacchi - che agevolerà i rapporti tra istituzione e cittadini".

Il cambiamento più sostanziale rispetto al sito che fino a domani sarà ancora online, riguarda l'organizzazione concettuale dei contenuti. Tutti i dati pubblicati nel nuovo sito saranno interconnessi: questo permetterà, ad esempio, di ricercare un servizio erogato al cittadino e ottenere simultaneamente i contatti dell'ufficio che lo fornisce, tutti i documenti necessari per ottenerlo, gli argomenti correlati al servizio e altre notizie utili.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA