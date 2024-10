Suonare l'arte con Pinuccio Sciola al Museo Tattile Omero

Due eventi dedicati all'opera e alla figura di Pinuccio Sciola, celebre scultore sardo noto per aver svelato il suono nascosto nelle pietre sono in programma al Museo Tattile Statale Omero di Ancona sabato 26 e domenica 27 ottobre. Il primo appuntamento "Sciola, la pietra, il suono" di sabato 26 ottobre dalle 17:00 alle 19:00, ci porterà a conoscere da vicino l'artista attraverso le testimonianze dei suoi figli, Tomaso, Maria e Chiara Sciola, che oggi guidano la Fondazione Sciola e il Giardino Sonoro.

Durante l'evento, i partecipanti potranno esplorare l'opera "Pietra sonora", ospitata da quest'anno nelle sale del Museo Omero, e scoprire come la scultura riesca a "suonare" grazie ai tagli e alle incisioni che Sciola ha sapientemente creato su blocchi di calcare e basalto.

Sarà dedicato spazio alla sperimentazione diretta di questa opera straordinaria, permettendo al pubblico di interagire con la pietra e di sentire i suoni ancestrali che ne scaturiscono.

L'acquisto dell'opera e l'allestimento multisensoriale fanno parte del progetto "I sensi dell'arte tra estetica e inclusione", sostenuto dal PAC2022-2023 - Piano per l'Arte Contemporanea promosso dalla Direzione Generale Creatività Contemporanea del Ministero della Cultura.

La domenica mattina, dalle 10:30 alle 12:30, sarà dedicata alle famiglie con il laboratorio "Suonare l'arte in famiglia" in cui i più piccoli potranno conoscere Pinuccio Sciola attraverso la lettura del libro "Che cosa senti?" di Daniela Palumbo, accompagnati da Maria Sciola e Manuela Alessandrini del Museo Omero. In seguito, sarà possibile sperimentare personalmente la scultura "Pietra sonora" utilizzando plettri in pietra e altri strumenti multisensoriali, vivendo un'esperienza immersiva ad occhi chiusi.

L'ingresso agli eventi è gratuito, ma per l'evento di domenica è richiesta la prenotazione. Telefono e WhatsApp 335 56 96 985, e-mail: prenotazioni@museoomero.it



