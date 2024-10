Ritornano gli Stati generali del turismo di Pesaro il 26 ottobre

Gli Stati generali del turismo di Pesaro tornano sabato 26 ottobre, presso il workspaces Della Chiara, alle ore 10:00, nell'anno che vede la città come capitale italiana della cultura 2024. Il programma prevede, dopo i saluti istituzionali del primo cittadino Andrea Biancani e del presidente della regione Marche Francesco Acquaroli, un dibattito con il talk "Pesaro 2024: bilancio e legacy di un anno da Capitale della Cultura", seguito poi da un secondo panel dedicato a una riflessione sul "rilancio 2025: nuovi scenari possibili in prospettiva Pesaro 2033". La mattinata terminerà poi con le conclusioni durante le quali saranno presentati i tavoli di lavoro aperti alla città e che, a cadenza settimanale, porteranno avanti visioni, progettualità, monitoraggi emersi durante gli Stati generali per "non limitare tutto a una singola giornata di lavoro e per riuscire ad approfondire nel miglior modo possibile, i vari temi emersi; temi che dovranno essere utili per le scelte del futuro" dichiarano il sindaco Andrea Biancani e il vicesindaco Daniele Vimini.



