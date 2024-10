Persona intrappolata in auto, in salvo con i vigili del fuoco

Una persona rimasta intrappolata sotto la propria autovettura, mentre stava effuando dei lavori di manutenzione è stata messa in salvo dai vigili del fuoco nel tardo pomeriggio di oggi in via Montefanese, a Osimo.

La squadra di Osimo ha utilizzato appositi cuscini ad aria per sollevare il veicolo e liberare l'infortunato, che è stato affidato al personale sanitario del 118. La persona coinvolta è stata successivamente trasportata all'ospedale regionale di Torrette. Sul posto presenti anche i carabinieri.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA