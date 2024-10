Jesi festeggia 100 anni istituto "Marconi Pieralisi"

Compie gli anni, ben 100, l''Istituto di Istruzione Superiore "Marconi Pieralisi" di Jesi (Ancona), la prima scuola professionale della città, istituita nel 1924.

Inizialmente nata come "Scuola di Arti e Mestieri", ha preso il nome, nel 1962, di "Istituto Professionale per l'Industria e l'Artigianato". Nel 1999 è stata intitolata all'industriale Egisto Pieralisi, fondatore, con i fratelli, di una società per la fabbricazione di macchine industriali diventata leader mondiale del settore. La denominazione racconta il legame delle realtà produttive ed artigianali della Vallesina con la scuola che nel 2018 si è unita anche all'istituto tecnico "Marconi".

"l'Istituto - spiega la dirigente Maria Rita Fiordelmondo - ha avuto una centralità non indifferente per la crescita della realtà della Vallesina, rispondendo all'esigenza di un'alta formazione tecnica al passo con i tempi e con la veloce evoluzione tecnologica".

"Il centenario - sottolinea il sindaco Lorenzo Fiordelmondo - è un'occasione speciale per tutta la città perché ci ricorda il lavoro che in cento anni ha svolto l'istituzione scolastica. Il Professionale ha contribuito sin dalla sua nascita, e continua a farlo ancora oggi come "Marconi Pieralisi", alla formazione di ragazzi e ragazze in un territorio come il nostro a forte vocazione artigianale, contribuendone alla crescita e allo sviluppo".

Il centenario verrà celebrato il 25 ottobre al Teatro Pergolesi di Jesi, per un evento organizzato in collaborazione con la Regione Marche e il Comune di Jesi. Prevista la proiezione del docufilm del regista Jonathan Compagnucci, girato tra la fine dello scorso anno scolastico e l'inizio di questo.



