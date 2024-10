Finto arresto del figlio e anziana raggirata, due arrestate

Si fanno consegnare da un'anziana oro e gioielli, dopo che alcuni complici si erano finti carabiniere e avvocato, raccontandole che occorreva pagare per far uscire dal carcere il figlio della donna arrestato. Il caso a Fermo dove due donne sono state arrestate dai carabinieri di Fermo con la collaborazione della Polizia stradale di Caserta: nella tarda serata del 18 ottobre, infatti, gli agenti della Stradale, su informazioni ricevute dai carabinieri di Fermo, ha tratto in arresto in quasi flagranza, le due donne, entrambe sottoposte al regime degli arresti domiciliati in attesa della convalida ed entrambe residenti a Napoli, indagate per il reato di truffa aggravata in concorso.

Con un modus operandi ormai noto, l'85enne di Fermo era stata contattata al telefono da un finto capitano dei carabinieri che aveva comunicato alla donna che il figlio era stato tratto in arresto dopo un incidente. Poi la telefonata di un finto avvocato che spronava l'anziana a consegnare i suoi oggetti di valore per far uscire dal carcere il figlio. A quel punto si sono presentate alla porta, spacciandosi anche loro per carabinieri, le due donne che hanno arraffato oro, gioielli e soldi per poi darsi alla fuga. I carabinieri, quelli veri, informati dall'anziana, sono riusciti, anche grazie alle immagini della videosorveglianza a risalire alla targa dell'auto usata dalle due truffatrici che è stata fermata dalla polizia stradale di Caserta nord sull'A1. Nella vettura c'erano anche la refurtiva e i soldi sottratti alla donna.



