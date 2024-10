Acquaroli, "Rendere strutturale emergenza per interventi rapidi"

"Dobbiamo rendere strutturale l'emergenza per consentire agli enti locali di operare velocemente. Se non c'è emergenza diventa molto difficile, le procedure sono complesse e lunghe tanto da disincentivano l'intervento anche per quelle amministrazioni virtuose che vogliono intervenire". Lo ha proposto il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli parlando a margine seconda giornata del Festival delle Regioni a Bari.

E' necessario "superare l'approccio emergenziale e passare ad una programmazione delle manutenzione dei fiumi e dei corsi d'acqua" perchè "non c'è dubbio che l'impatto delle precipitazioni sui fiumi deriva dal cambiamento climatico ma pesa anche l'intervento dell'uomo e, quindi, della programmazione urbanistica". Per questo uno degli interventi che che le Marche ha messo in campo "è una riforma sulla legge del governo del territorio dove si prevede un saldo a zero. Che significa fermare la crescita indiscriminata perché questo produce effetti negativi". E avere la capacità "di programmare in modo diverso tenendo conto di un cambiamento climatico che ci impone una risposta culturale differente".

Nelle Marche, dopo gli eventi climatici estremi, ci sono state esondazioni di torrenti. Nel 2022 siamo stati toccati pesantemente, soprattutto nel territorio di Ancona e nell'entroterra Pesarese, nella valle del Misa e del Nebola, spiega il governatore delle Marche. Qui ci sono "lavori in corso, grazie all'emergenza e agli stanziamenti del governo" che ci hanno fatto mettere in campo tre livelli di interventi: la progettazione di vasche di espanzione; la progettazione di nuove infrastrutture che vanno a mitigare l'effetto delle acque sui pozzi, ma soprattutto la manutenzione straordinaria sugli argini". Dopo la pulizia dei corsi d'acqua "l'effetto, a parità di pioggia caduta sul fiume, è completamente diversa. E' evidente - ragiona Acquaroli - che deve esserci un grande impegno per far fronte ai cambiamenti climatici vedendo quali sono i macro interventi da mettere in campo a livello globale, ma se non facciamo la matuenzione, anche senza gli effetti del cambiamento climatico gli effetti saranno pesanti. Dobbiamo lavorare sulla protezione del territorio ma con un approccio "meno ideologico e di semplificazione".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA