Rubano il bancomat e prelevano, denunciati due operai edili

Due operai edili di nazionalità romena, entrambi pregiudicati e residenti in provincia di Frosinone, sono stati denunciati dai carabinieri deL comando provinciale di Macerata per ricettazione ed indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento. A far scattare le indagini una querela presentata da un libero professionista del luogo al quale è stato sottratto il bancomat. Qundici le transazioni fatte dagli indagati per un importo complessivo di 139 euro.

Nell'ambito dei servizi la Sezione Radiomobile nel capoluogo ha inoltre denunciato all'autorità giudiziaria un 30enne di Pollenza per guida in stato di ebbrezza alcolica, il quale è stato riscontrato positivo all'accertamento etilometrico, con un tasso alcolemico pari 0,94 g/l. All'uomo è stata ritirata la patente di guida.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA