Maltempo: Pesaro, "frana considerevole" sulla provinciale 7

Tutto il personale tecnico e operativo della Provincia di Pesaro "è al lavoro con i mezzi, insieme a quelli di decine di ditte private", spiega il Servizio viabilità dell'Ente, che sta seguendo l'evolversi della situazione nelle strade provinciali colpite dal maltempo in coordinamento con i Comuni.

Tra le arterie coinvolte dalle maggiori criticità, che restano in ogni caso attualmente transitabili, si segnala la Sp7 tra Piandimeleto e Sant'Angelo in Vado, a causa di una "frana considerevole" che ha interessato la carreggiata per circa 10 metri e il guard rail. Istituito il senso unico alternato.

Vengo inoltre registrate "frane, smottamenti e problemi alla circolazione che hanno comportato una serie di interventi da parte della Provincia".

Nel dettaglio: fango, detriti e piante nella Sp2 Conca; chiusure nella Sp60 Sanatorio-Candelara per piante cadute su entrambe le carreggiate; smottamenti sulla Sp44 Panoramica San Bartolo; piante sul bordo della carreggiata nella Sp25 Panoramica Ardizio; smottamento sulla Sp17 Mondolfo poco prima del centro abitato; fango e detriti sulla Sp1 Carpegna; fango in strada sulla Sp37 Sassocorvaro.

La Provincia continua il monitoraggio su Flaminia (zona Lucrezia), strada Carrara, Sp Cerbara (zona centro abitato); zona Tavernelle; Sp 123 (strada Torrette), zona fiume Arzilla, Villa Betti e Cairo.



