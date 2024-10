Maltempo, albero crolla su due auto: nessun ferito

Un grosso albero è caduto la notte scorsa a Senigallia (Ancona) causando il danneggiamento di due automobili parcheggiate in strada. È avvenuto intorno alle 4:00, in via Piero della Francesca, zona Cesanella, la stessa che ieri è stata maggiormente interessata dagli allagamenti dovuti al maltempo. L'albero, un pino alto una decina di metri, è piombato su due automobili in sosta, fortunatamente senza che nessuno vi fosse all'interno, bloccando interamente la strada, ancora interdetta al traffico.

Sempre nella stessa zona, a poche decine di metri il maltempo ha causato problemi anche all'asfalto in via Perugino: si è letteralmente distrutto in un breve tratto, costringendo anche qui a deviare il traffico. È dunque partita l'attività di pulizia delle strade allagate appena 24 ore fa e già si contano i danni al patrimonio pubblico, senza dimenticare quelli ai privati come i garage allagati su cui son dovuti intervenire i vigili del fuoco con le autopompe e la protezione civile. Appena un mese fa un'altra perturbazione aveva causato un'alluvione nell'anconetano e allagamenti diffusi anche a Senigallia.







