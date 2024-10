Fossi al collasso: PD accusa Comune e Consorzio di Bonifica

Il PD di Senigallia denuncia che l'allerta meteo di ieri "ha messo in evidenza, ancora una volta, la grave situazione dei fossi cittadini a Senigallia. A partire dal Vallone, area critica recentemente segnalata sia dagli abitanti e ribadita dal gruppo consiliare PD, si sono registrati allagamenti anche al Ciarnin, alle Saline, lungo il Viale dei Pini, al Crocifisso della Valle, in via Cilea, alla Cesanella e al Cesano, zone in cui la situazione è stata aggravata da criticità fognarie già note, con forti disagi alla popolazione". I dem ricordano che "le delibere di giunta comunali 41/2023 e 32/2024 affidano al Consorzio di Bonifica la manutenzione ordinaria di diversi fossi, tra cui il Fosso della Giustizia e il Fosso Sant'Angelo, oltre che Cone, Trocco e Rio Morignano. Tuttavia - sottolineano - , la mancata efficacia degli interventi (che spesso sembra non ci siano mai stati) è sotto gli occhi di tutti, come dimostrano i disagi di ieri".

Sulla situazione del fosso del Crocifisso del Vallone e sul reticolo idrografico secondario del territorio urbano ed extraurbano, il PD chiede " quante risorse ha investito il Comune da quando sono in vigore queste convenzioni? Quali lavori ha realmente svolto il Consorzio di Bonifica? Incoltre domanda se "è il Comune che controlla l'esecuzione di questi lavori" ma anche "perché il Consorzio continua a chiedere continuamente fondi pubblici quando dovrebbe già avere risorse dedicate a bilancio?".



