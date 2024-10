Controlli del weekend, quattro denunciati ad Ancona

Quattro denunciati, 87 persone controllate, di cui 23 con precedenti di Polizia e 22 veicoli controllati. E' il bilancio della questura di Ancona dopo i controlli della polizia di Stato durante il weekend.

Il primo dei denunciati è un cittadino di origine bengalese di 21 anni, trovato in possesso di circa 0.4 grammi di hashish nei pressi di piazza Roma. L'altro è un uomo di origini afgane, 25 anni, che durante un controllo in piazza Pertini è stato trovato senza documenti di identificazione. La denuncia è scattata perchè non ha potuto attestare la sua regolare presenza sul territorio nazionale.

Un uomo, 40 anni, di origini italiane, controllato a bordo del suo veicolo è apparso alticcio. Circostanza confermata dall'esito positivo dell'alcol test. Oltre alla denuncia per guida in stato di ubriachezza gli è stata ritirata la patente.

Infine, una donna, di origine italiana, 20 anni, controllata nei pressi di piazza del Plebiscito è stata deferita all'autorità giudiziaria perchè trovata con hashish (circa 0.9 grammi) nascosta all'interno del giubbino.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA