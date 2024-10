Bloccato prima del furto di un auto, denuncia e foglio di via

Foglio di Via Obbligatorio con allontanamento immediato da Ancona e fino al 2028 e denuncia per tentato furto e per possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

Il quarantenne italiano destinatario delle misure disposte dal questore era stato intercettato ieri dai poliziotti, durante un normale servizio di controllo del territorio nei pressi di piazza IV novembre. Insospettiti dal suo comportamente sono scattati i controlli dai quali è emerso che l'italiano, residente fuori regione e con diversi precedenti, si trovava ad Ancona per commettere il furto di un'autovettura che aveva già individuato, per poi fuggire, come lui stesso ha confermato durante le verifiche in questura L'uomo aveva nascosto una centralina con matricola abrasa, due cacciaviti, una chiave giratubi, un tubo in metallo ed un passamontagna sotto la griglia del cofano motore dell'autovettura che aveva preso di mira.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA