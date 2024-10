Al Festival delle Regioni a Bari lo stand delle Marche

Inaugurato oggi pomeriggio a Bari, alla presenza del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, il Festival delle Regioni e delle Province Autonome a Bari e le Marche tornano sotto i riflettori. All'apertura degli stand nel Villaggio delle Regioni allestito nella centralissima piazza del Ferrarese, il ministro della Sanità Orazio Schillaci e il sottosegretario Marcello Gemmato, accompagnati dal presidente della Regione Francesco Acquaroli hanno voluto fare la prima tappa proprio nello stand delle Marche.

Il Festival delle Regioni, giunto alla sua terza edizione quest'anno ha scelto come tema "Vicine vicine - La Regione del futuro tra Digitale e Green". L'evento proseguirà fino a martedì 22 con incontri, tavole rotonde e degustazioni. Domani mattina al Teatro Petruzzelli il presidente Acquaroli interverrà alle ore 11 alla sessione "Una nuova pubblica amministrazione per la sfida ai cambiamenti climatici". L'evento è trasmesso anche in diretta streaming.



