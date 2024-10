Sfuggono all'inseguimento dei carabinieri a Fabriano

Individuati dai carabinieri si danno alla fuga a bordo di una Audi Rs3 a velocità sostenuta lungo le strade di Fabriano. E' accaduto ieri sera quando, durante i servizi di perlustrazione per contrastare i furti in appartamento, i carabinieri dell'aliquota Radiomobile della Compagnia di Fabriano hanno intercettato in Viale XIII luglio un'Audi RS3 nera, che poco prima era stata segnalata circolare nel centro abitato in maniera sospetta. Un controllo della targa ha rilevato che era rubata.

Gli occupanti dell'Audi mentre stazionavano in Viale XIII luglio, alla vista della pattuglia dei carabinieri sono rapidamente saliti a bordo del mezzo e si sono dati alla fuga.

Subito è scattato l'inseguimento ad alta velocità tra l'autoradio della Radiomobile e il veicolo lungo le vie del centro cittadino e sulla SS76, durante il quale i malviventi, privi di scrupoli ed incuranti del pericolo arrecato agli utenti della strada, nonostante l'intimazione a fermarsi hanno continuato la folle corsa e sono riusciti a dileguarsi.

I Carabinieri, costantemente impegnati nel controllo del territorio anche mirato a prevenire i reati predatori in danno di abitazioni ed esercizi commerciali, sottolineano la necessità, in caso di avvistamento del veicolo o di altro che possa destare sospetto, di segnalarne immediatamente la presenza, tramite il Numero Unico di Emergenza 112 o i recapiti dei Comandi Stazione del proprio Comune.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA