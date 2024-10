Tamponamento a catena che ha coinvolto dieci vetture, questa mattina in via Mamiani. A causarlo un mezzo adibito alla pulizia della sede stradale che ha perso il controllo- I vigili del fuoco sono intervenuti per la messa in sicurezza degli automezzi coinvolti. Intervenuti il 118 e la polizia locale.



