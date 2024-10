Sono una quindicina gli interventi svolti finora dalle squadre dei vigili del fuoco per il maltempo che insiste con pioggia battente in alcune zone della regione Marche che ha coinvolto in particolare la fascia costiera tra Fano e Ancona. Le richieste sono per auto in panne, scantinati allagati e alberi caduti sulla sede stradale.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA