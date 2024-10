Maltempo, evacuata una famiglia dai vigili del fuoco

La pioggia che cade incessantemente dalla notte scorsa in alcune zone delle Marche ha provocato allagamenti, smottamenti di terreno e ha trascinato alberi sulle strade. Tra Fano e Marotta è stata evacuata una famiglia da un'abitazione allagata con l'intervento del mezzo anfibio dei vigili del fuoco. In totale oggi sono oltre una cinquantina gli interventi che hanno tenuto impegnate le squadre di vigili dell fuoco. La zona di Fano e colline limitrofe risulta al momento quella con la maggior concentrazione di interventi per allagamenti di locali seminterrati, smottamenti di terreno e alberi caduti sulle strade. Per far fronte alle numerose richieste è stata inviata dal comando di Ascoli Piceno personale in rinforzo.

A causa di una frana la statale 16, dal km 239 a 241 direzione sud, è attualmente chiusa. Il personale del comando di Pesaro è al lavoro per il monitoraggio. Diversi gli interventi anche a Senigallia per allagamenti nelle abitazioni. Qualche smottamento e alberi su sede stradale anche nelle zone di Monte San Vito e Sappanico.



