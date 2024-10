Maltempo a Fano, chiusa Statale 16 e altre vie di accesso

Riunito oggi a Fano il Centro Operativo Comunale (Coc) per coordinare le operazioni di gestione dell'emergenza prevocata dal maltempo. "La situazione rimane critica" è la nota del comune, soprattutto per quanto riguarda la viabilità, con la chiusura della Strada Statale 16 tra Pesaro e Fosso Sejore. Per raggiungere Pesaro si consiglia l'A14 oppure accedendo da Fenile attraverso Santa Maria dell'Arzilla.

"L'amministrazione comunale, in sinergia con la Protezione Civile, la Polizia Locale e i Vigili del Fuocosi sta operando senza sosta per garantire la sicurezza dei cittadini e ripristinare quanto prima la normale viabilità - ha dichiarato il sindaco di Fano, Luca Serfilippi - Abbiamo impiegato più di 60 persone, tra volontari del CB Club Mattei, agenti della Polizia Locale, operatori ASET e le ditte coinvolte per gestire l'emergenza. La situazione è ancora in evoluzione, ma stiamo facendo tutto il possibile per risolvere le criticità e assistere la popolazione".

In particolare, si registrano notevoli difficoltà nella zona sud della città, specialmente nell'area di Rio Crinaccio, Torrette e Ponte Sasso che è tornata sott'acqua a causa dell'intensità delle piogge e del sovraccarico idraulico proveniente dalla zona collinare. Nonostante i recenti interventi di pulizia dei fossi, l'acqua ha nuovamente allagato diverse strade, rendendo necessario l'intervento della Polizia Locale che, nella mattinata, ha chiuso le vie principali a causa di veri e propri fiumi d'acqua. Fortunatamente, la viabilità è stata parzialmente ripristinata nel primo pomeriggio.

Oltre ai problemi legati alla viabilità, la situazione di emergenza ha richiesto 16 interventi specifici, che sono stati effettuati dal CB Club Mattei. La maggior parte di questi interventi è stata rivolta all'assistenza della popolazione, con il trasporto di persone ai piani superiori delle abitazioni o l'accompagnamento di individui con necessità urgenti, come il trasporto di medicinali. Nove persone sono state ospitate nei moduli di prima accoglienza della Protezione Civile al Campo di Aviazione, mentre sono stati distribuiti 120 sacchi di contenimento alle famiglie colpite dall'alluvione, localizzate principalmente nelle zone di Villa Giulia, Cuccurano e Ponte Sasso. Attualmente, tutte le richieste di intervento sono state soddisfatte e non si registrano ulteriori chiamate di emergenza.





