Immigrazione clandestina, tre rimpatri da Ancona

Continua l'azione di contrasto all'immigrazione clandestina voluta dal Questore di Ancona Cesare Capocasa. Negli ultimi due giorni tre rimpatri. Oltre al rimpatrio di martedì scorso del cittadino bengalese che si era visto rifiutata la richiesta di protezione internazionale, sono altri due i provvedimenti espulsivi a cui i poliziotti hanno dato esecuzione nelle ultime ore. Ieri è stato accompagnato, presso il Cpr di Potenza, di un cittadino di origini marocchine, 34 anni. Il cittadino nordafricano si trovava recluso presso la casa circondariale di Ancona dopo l'arresto effetuato dalla polizia Locale nell'Agosto scorso per droga. Dal momento della sua scarcerazione gli operatori della Questura si sono attivati per intercettare lo straniero irregolare e sottoporlo al provvedimento di trattenimento presso il Cpr, in attesa di rimpatrio.

Due giorni fa invece è stata la volta di un cittadino indiano, precedentemente sottoposto alla misura del Questore dell'obbligo di firma e del ritiro del Passaporto. Venuti meno gli ostacoli all'accompagnamento immediato in frontiera, dopo l'udienza di convalida, gli agenti della polizia della questura di Ancona lo hanno accompagnato presso la frontiera aerea di Milano - Malpensa, da cui alle ore 21.00 è decollato il volo diretto per Nuova Dheli.



