Il regista Edoardo Leo incontra gli studenti di Unimc e Uniurb

Il regista e attore Edoardo Leo dialogherà con studenti e studentesse dell'università di Macerata (Unimc) e di Urbino (Uniurb), rispettivamente il 23 ottobre alle ore 18:00 e il 25 ottobre alle ore 11:00. Si tratterà di un confronto sui temi che emergono dal suo ultimo film "Non sono quello che sono" che uscirà in sala il 14 novembre per Vision Distribution, un film che rilegge la tragedia di Otello di W. Shakespeare, ambientandola nei primi anni 2000.

I due incontri sono in collaborazione con la Fondazione Marche Cultura e Marche Film Commission. A moderare l'appuntamento di Macerata sarà l'editrice Francesca Chiappa, mentre per le università interverrà il rettore John Francis McCour (Unimc), a Urbino invece l'incontro sarà moderato dalla professoressa Stefania Antonioni e prevederà l'intervento anche del rettore Giorgio Calcagnini (Uniurb).

Il progetto, che si rivolge ai giovani, vuole trasmettere, attraverso l'analisi e la rilettura cinematografica di un classico in chiave moderna, un nuovo approccio ad un bagaglio valoriale fondato sul rispetto per la persona che comprende i temi della violenza di genere, della gelosia, del maschilismo, dell'anaffettività e del razzismo, svolgendo una vera e propria indagine sull'odio. Si esplorerà poi anche il punto di vista del linguaggio, le motivazioni sulla scelta di tradurre il testo nei dialetti romano e napoletano e la relazione tra testo letterario e indagine sociologica.

La trama del film, ambientata nei primi anni 2000, è una storia senza tempo in cui il bene e il male si mescolano in un vortice di inganni, tradimenti e folle gelosia.

Gli incontri fanno parte del progetto Masterclass tour che precede l'uscita del film in sala.



