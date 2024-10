Famiglia sposta auto di notte, "temiamo altra piena"

Un mese fa la loro casa si è trasformata in una diga, perché il fosso Aspio, che alimenta l'omonimo fiume, ha straripato proprio davanti alla loro abitazione, ad Offagna (Ancona). In quell'occasione sono state perse 5 automobili. Oggi una famiglia rischia una nuova emergenza perchè il fosso si sta ingrossando nuovamente.

"Viviamo con la paura. La notte scorsa alle 3 ci siamo alzati per mettere al riparo le nostre auto nuove (due, la terza originata deve arrivare) nel piazzale del nostro vicino di casa che abita a monte rispetto al fosso quindi più al sicuro. Perché non sono stati tolti i detriti di un mese fa - chiede Vanessa Bussolari, residente con la sua famiglia in via Liscia 9, al vallone di Offagna -. Hanno lasciato tutto lì. C'è un rimpallo di responsabilità sulla questione tra il consorzio di bonifica della Regione e il genio civile. Nessuno è venuto a pulire e a fare manutenzione. Situazione analoga c'è in zona Ikea, pieno di detriti, canne, tutto materiale trasportato dal maltempo di un mese fa e lasciato lì". La famiglia Bussolari abita in via Liscia da 50 anni, ha ristrutturato casa nel 2014. Ancora sta contando i danni. "Abbiamo avuto altre ondate di maltempo - dice Vanessa - ma l'acqua non era mai arrivata alla casa. Tutti a progettare interventi a valle, è possibile che non si capisce che va pulito, allargato e controllato periodicamente lungo tutto il suo percorso?".



