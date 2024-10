Cna Fita: Ricci, "Transizione passi anche da infrastrutture"

"Per raggiungere gli obiettivi prefissati dall' Unione Europea servono tanti soldi vanno individuate risorse per favorire gli investimenti delle imprese - afferma Ricci - un Fondo Europeo per la competitività, altrimenti il settore dell'autotrasporto rischia una grave crisi - inoltre - gli autotrasportatori devono sapere quale dovrà essere il carburante per la transizione, ad esempio il gas liquefatto o ancor meglio il biodiesel".

A testimoniare la necessità di un intervento nel settore sono i numeri dei primi nove mesi del 2024, che vede le imprese marchigiane in attività dell'autotrasporto passare da 3.271 a 3.112 con un calo di 159 imprese.

Così il vicepresidente della commissione trasporti Ue, Matteo Ricci, nel corso dell'incontro questa mattina con i rappresentanti di CNA Fita (categoria dell'autotrasporto), tra i quali il presidente regionale Roberto Grazioli, il segretario Riccardo Battisti e il referente nazionale per l'Europa Matteo Frabbri, oltre a Pierluca Mainoldi per la Liguria, Michele Santoni per la Toscana e Paolo Fantinato per il Veneto.

Dall'incontro è emerso come la transizione debba passare anche attraverso le infrastrutture e la necessità di aree di servizio adeguate e il completamento delle reti TEN-T.



