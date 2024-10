Zinni: "Piano mobilità va in direzione trasizione ecologica"

"Il Piano urbano della mobilità sostenibile (Pums), approvato dalla giunta comunale di Ancona, "è uno strumento molto importante perché serve per definire una strategia, quella di andare incontro alla transizione ecologica non imponendo modelli a livello ideologico, nè ciclovie dalla dubbia usufruibilità, bensì aumentando il trasporto pubblico locale, considerato da questa Amministrazione comunale il vero strumento principe per ridurre sostanzialmente l'utilizzo delle auto private". Così il Vicesindaco con delega alla mobilità Giovanni Zinni che nel corso di una conferenza stampa oggi ha spiegato che "Per far questo servono anche politiche tariffarie, minimi cambi di viabilità e interventi che tutelino i residenti e la sosta produttiva". La nostra direzione "è quella di rendere perfettamente integrate le necessità delle attività economiche e produttive con le necessità di chi vive il territorio, il tutto rendendolo compatibile con la sostenibilità ambientale, quindi riducendo l'inquinamento da traffico". Questa è la nostra linea guida di un Pums che è un insieme di piccole ma sostanziali rivoluzioni e non di un'unica grande rivoluzione a impatto mediatico".

"Per contenere l'inquinamento - ha spiegato Zinni - la strada è il potenziamento di Conerobus, la rimodulazione del progetto filobus con l'introduzione di mezzi di ultima generazione ma anche la parziale revisione della viabilità garantendo una maggiore velocità commerciale dei bus con un miglioramento del servizio ai cittadini".

Quattro gli snodi del piano strategico del Pums, che impatteranno in modo significativo non solo sulla viabilità, ma anche sulla qualità della vita e sulla sostenibilità ambientale della città di Ancona: il nuovo anello filoviario, la riattivazione della Stazione Marittima, il cambio della viabilità in via Bocconi ed in via Giannelli, agli imbocchi della galleria del Risorgimento, l'introduzione di alcune zone ad accesso controllato (Zac), dopo la sperimentazione attuata su Portonovo. Oltre a questo, altre azioni strategiche individuate nel Pums verranno delineate con esattezza nei successivi piani attuativi di settore, il Piano Urbano dei Parcheggi (Pup), il Piano generale del Traffico Urbano (Pgtu), il Programma triennale del Trasporto Pubblico ed il Biciplan.

Soddisfatta la Sindaco di Falconara Marittima, Stefania Signorini, secondo la quale l'amministrazione comunale di Ancona per questo piano, che declina vari aspetti della mobilità sostenibile sviluppando anche soluzioni innovative. Un lavoro che apprezzo - ha spiegato - soprattutto perché sono consapevole di quanto sia impegnativo coniugare la normativa, le istanze che arrivano dalla cittadinanza, la necessità di sviluppare la mobilità sostenibile. La presenza del Comune di Falconara a questa conferenza è un segnale molto positivo: per la prima volta si parla al plurale, si esce dal microcosmo del singolo Comune, perché il tema della sostenibilità non termina con i confini comunali".



