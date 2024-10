Sorpreso a rubare dentro auto da un poliziotto: denunciato

I poliziotti della Squadra Mobile di Ancona hanno sorpreso ieri mattina un uomo di origini nord africane, mentre si introduceva all'interno di una Wolswagen in sosta lungo via XXV Aprile. Un ispettore, proprio della Sezione Furti e Rapine della Squadra Mobile di Ancona, mentre percorreva la via a bordo di un'auto civetta, si è accorto dell'uomo intento a frugare all'interno dell'abitacolo Wolswagen, dopo esservi entrato con il busto attraverso il finestrino.

Colto in flagranza di reato nonostante abbia tentato la fuga.

Infatti, appena si è accorto che il poliziotto in borghese lo aveva visto e lo stava raggiungendo, ha tentato la fuga lungo il marciapiede ma è stato bloccato e condotto negli uffici della Squadra Mobile per gli atti di rito.

Dopo essere stato foto segnalato presso il Gabinetto Interregionale della Polizia Scientifica, è stato deferito alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ancona per tentato furto aggravato.



