Schianto tra auto, una si ribalta. Due feriti

Scontro tra due auto, questa mattina intorno alle 8 a Grottazzolina (Fermo). Una delle due vetture, a seguito della collisione, si è ribaltata ed è finita in un campo a ridosso della carreggiata. Due le persone soccorse dal 118.

Sul luogo del sinistro, avvenuto lungo la strada provinciale 61, raccolto l'sos, sono arrivati i sanitari del 118 con l'automedica e due ambulanze, i vigili del fuoco del comando provinciale di Fermo e i carabinieri.

La squadra dei vigili del fuoco ha estratto la persona dall'auto capovolta, in collaborazione con il personale del 118, e messo in sicurezza i veicoli incidentati. Anche la persona alla guida dell'altra auto ha fatto ricorso alle cure dei sanitari. Sul posto i Carabinieri per i rilievi. Una delle due è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Torrette di Ancona, l'altra in codice giallo all'ospedale di Fermo. La strada è rimasta temporaneamente chiusa al traffico per consentire le operazioni di soccorso.



