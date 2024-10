Il film debutto "Arianna" di Erika Rombaldoni vale già un premio

La danzatrice, coreografa e regista di Cagli, Erika Rombaldoni, riceverà il premio come miglior film d'autore marchigiano in occasione della 37/a edizione del festival del cinema di Fano il 26 ottobre, con il suo film "Arianna", opera che segna il suo debutto da regista nel mondo del cortometraggio e che unisce la danza, la recitazione e l'installazione. La colonna sonora del film è firmata da Alessandro Petrolati, altra eccellenza marchigiana.

Le opere vincitrici del festival del cinema di Fano saranno proiettate e premiate al cinema Masetti di Fano alle ore 17:30.

"Attraverso il mito di Arianna, nella versione che ce ne dà Ovidio nelle sue Eroidi, si rappresenta lo straziante ricordo di gioiose speranze distrutte, l'illusione del ritorno dell'amato, il rimprovero per aver creduto a vane promesse - racconta la regista - Il mito si offre così sul grande schermo per rappresentare l'individuo con tutte le sue tragedie in una sublimazione del dolore" Prima di recarsi a Fano la regista però farà tappa a Roma, in occasione della Festa del Cinema, per la prima mondiale del film "The Opera!" avendo lavorato alle coreografie al fianco di Daniel Ezralow.



