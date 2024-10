Digital marketing Porto Sant'Elpidio: 4 milioni visualizzazioni

Oltre un milione di persone raggiunte, più di 4 milioni di visualizzazioni dei contenuti della città. Sono alcuni numeri dell'attività di digital marketing promossa dal comune di Porto Sant'Elpidio (Fermo) nei mesi estivi ed affidata ad Awd Agency.

Le attività sul web si sono rivolte sia a target più vicini, Marche e regioni limitrofe (Umbria nord, Abruzzo e Romagna), sia su lunga mandata, per promuovere il soggiorno nel territorio, toccando le maggiori città del nord Italia ed aree urbane di Lombardia, Emilia, Umbria, Toscana, Piemonte, Umbria. Da luglio a settembre la promozione sui social ha portato mediamente più di 500 visitatori al giorno nel portale turistico portosantelpidio.info. Nel sito sono stati inseriti dei sistemi che forniscono un'analisi dettagliata degli utenti, per età, genere e geolocalizzazione.

Sono stati compilati oltre 1.000 moduli di richiesta. Oltre la metà è arrivata da Lombardia (27%) e Lazio (25%), seguono Emilia Romagna, Veneto e Umbria. Il 51% degli utenti ha mostrato interesse per i villaggi vacanze, il 23,5 per gli hotel, il 12 per appartamenti. Nei due terzi dei casi si chiedevano soggiorni da 5 a 7 notti, nel 14% dei casi da 8 a 10 notti, nel 9% da 11 a 15. "Avevamo preso l'impegno di investire i proventi dell'imposta di soggiorno per promuovere Porto Sant'Elpidio attraverso campagne mirare - ricorda il sindaco Massimiliano Ciarpella - Gli ottimi risultati dell'attività effettuata incoraggiano a proseguire sulla strada avviata. Stiamo puntando molto sulla brand identity della città e dei suoi luoghi d'interesse".



