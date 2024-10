Al via trofeo "Legality run" e "Fiamme gialle marathon kids"

Domenica 20 ottobre 2024 si terrà ad Ancona la tradizionale gara podistica "La 10K di Ancona", organizzata dalla S.E.F. Stamura di Ancona A.S.D., manifestazione molto sentita e di grande richiamo, che vede la partecipazione di atleti anche di fama nazionale (www.ladiecidiancona.it). Il Comando Regionale Marche ha promosso, in collaborazione con la Regione Marche, il comune di Ancona e l'associazione S.E.F. Stamura di Ancona A.S.D., l'organizzazione del 2° Trofeo "Legality Run" e "Fiamme Gialle Marathon Kids", "una gara nella gara". La competizione prevede lo svolgimento di una gara podistica "competitiva e non" di 10km ed una di 5km "non competitiva" riservata ai bambini delle scuole dell'infanzia, elementari e medie del Comune di Ancona, allo scopo di diffondere, attraverso lo sport, un messaggio sui valori civili ed educativi della legalità.

Ad impreziosire la manifestazione è prevista la presenza di due atleti della nazionale portacolori del Gruppo Polisportivo Fiamme Gialle che parteciperanno alla gara competitiva: finanziere Sveva Fascetti, vice campionessa italiana dei 3000 siepi; finanziere Matteo Guelfo, giovane atleta emergente specialista dei 1500 metri. Vi saranno poi quattro ospiti speciali che hanno scritto pagine importanti il vicebrigadiere Lucia Morico, bronzo alle olimpiadi di Atene; l'appuntato Scelto Q.S. Daniele Caimmi, maratoneta olimpionico; Appuntato Scelto Andrea Lalli, campione europeo di cross e e l'ppuntato scelto Q.S. Rosaria Console, olimpionica e campionessa mondiale di maratona.

Grazie al fattivo contributo dell'Ufficio Scolastico Regionale delle Marche, è prevista una massiccia presenza di "piccoli atleti" alla "Fiamme Gialle Marathon Kids" che saranno accompagnati dai propri genitori, nonni e insegnanti.

L'iniziativa sarà aperta anche alle principali istituzioni pubbliche nonché alle associazioni di categoria e ai vari ordini professionali presenti nel capoluogo dorico.

Nella circostanza, il Comandante Regionale Marche della Guardia di Finanza, Generale Nicola ALTIERO, ha voluto sottolineare la valenza strategica dell'evento, pienamente condiviso con l'Ufficio Scolastico Regionale, al fine di veicolare i modelli positivi che sono propri dello sport e sensibilizzare i giovani verso una cultura di legalità, solidarietà e rispetto degli altri, valori che devono caratterizzare lo sviluppo della loro personalità affinchè siano i futuri protagonisti della nostra collettività.

La manifestazione assume quest'anno una valenza ulteriore legata alle celebrazioni per il 250° anniversario della Fondazione della Guardia di Finanza.

"Nella tradizione il futuro" è lo slogan coniato per l'occasione che ben riassume i sentimenti e le emozioni che caratterizzano l'evento sportivo.



