Accordo tra Unicam e Questura per tirocini formativi

Accordo tra l'Università degli Studi di Camerino e la questura di Macerata per agevolare i tirocini formativi per le studentesse e gli studenti Unicam e facilitare le procedure con il controllo della documentazione in Ateneo prima del perfezionamento della pratica presso gli uffici della stessa questura. Ma anche per agevolare il rilascio del permesso di soggiorno alle studentesse e agli studenti internazionali che frequentano corsi di laurea Unicam.

L'accordo è stato siglato oggi a Camerino dal rettore Graziano Leoni e dal questore Gianpaolo Patruno."Quella dei tirocini - ha spiegato Leoni - è una importante opportunità formativa per le nostre studentesse ed i nostri studenti, in particolare per quelli della Scuola di giurisprudenza; altrettanto importante è l'implementazione di un servizio fondamentale per le studentesse e gli studenti internazionali che scelgono il nostro Ateneo, che potranno così ottenere il rilascio o il rinnovo del permesso di soggiorno in tempi più brevi e senza che il dover seguire tali procedure vada ad incidere sul percorso formativo e sul diritto allo studio".

"Ho fortemente voluto essere a Camerino oggi - ha sottolineato Patruno - per siglare questi due accordi di collaborazione tra le nostre istituzioni". "Oltre alla formazione del personale ed alla standardizzazione dei processi, faremo di più, venendo proprio in ateneo nei periodi stabiliti per raccogliere tutte le istanze presentate ed agevolare quindi le studentesse e gli studenti internazionali", ha aggiunto. "La polizia di Stato è vicina al territorio e siamo molto lieti, inoltre, di accogliere le studentesse e gli studenti della Scuola di giurisprudenza all'interno dei nostri uffici per svolgere i tirocini formativi", ha concluso il questore.



