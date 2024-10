Tennacola, investimenti su rete idrica e progetto comunicazione

In occasione del 120esimo anniversario della fondazione del Consorzio del Tennacola, il cda ha messo a punto un innovativo percorso divulgativo delle attività aziendali attraverso l'utilizzo anche dei social media. Il progetto, presentato questa mattina al polo Gigli di Porto Sant'Elpidio (Fermo) ha il duplice scopo di illustrare l'operato della società che gestisce il servizio Idrico Integrato in 27 comuni presenti nel territorio dell'Ato 4, e di sensibilizzare gli utenti all'utilizzo consapevole dell'acqua.

"La società, dopo mirati interventi - spiegano dal Tennacola - oggi registra una dispersione idrica stimata nel 24%, media più bassa rispetto a quelle nazionali del 42-44%".

L'incontro è stato aperto da Antonio Albunia, presidente di Tennacola spa: "Stiamo mettendo in campo interventi infrastrutturali importanti a medio e lungo termine quali il "monitoraggio, digitalizzazione e riduzione delle perdite idriche nelle reti dell'Ato 4 Marche centro sud", grazie anche ad un cospicuo finanziamento di fondi Pnrr, la realizzazione del cosiddetto "Anello dei Sibillini", la realizzazione di un nuovo pozzo di soccorso nei pressi delle sorgenti di Giampereto di Sarnano (Macerata), l'adeguamento degli impianti fognari e depurativi e tutte le azioni necessarie a far sì che l'acqua arrivi nelle nostre case".

Giovanni Mattiozzi, direttore generale di Tennacola spa ha illustrato alcuni dei numeri più significativi nella gestione del servizio idrico integrato. "L'acqua distribuita da Tennacola, che sgorga pura delle sorgenti montane di Sarnano-Giampereto e Montefortino-Capotenna (Fermo), per caratteristiche organolettiche e chimico fisiche - ha detto Mattiozzi - ha una qualità ottimale equiparabile a quella delle migliori acque oligominerali. Essa è controllata attraverso numerosi prelievi ed analisi ed esce dai rubinetti delle case per mezzo di una complessa rete di opere idrauliche".

Ecco la sintesi dei dati più significativi: estensione del territorio servito 650 chilometri quadrati, dai Monti Sibillini fino al mare, popolazione residente servita 120.000 abitanti, utenze servite 61.000. Dotazione impiantistica: due gruppi di sorgenti montane, a Sarnano e Montefortino, 7 impianti captazione di emergenza da subalveo fluviale (campi pozzi), 3 partitori idrici, 130 serbatoi idrici con capacità di accumulo di 27.000 metri cubi, 360 chilometri di dorsali idriche, 1.880 chilometri di tubazioni distributive. L'acqua erogata agli utenti viene poi recuperata e smaltita attraverso un sistema fognario e depurativo.

Il progetto di comunicazione è stato illustrato da Leonardo Apolloni, componente del cda, e Salvatore La Porta dell'agenzia di comunicazione Jef srl che cura l'ideazione strategica e la realizzazione di tutti gli strumenti. "Tra le novità, un nuovo logo e una nuova identità visiva che riflettono i nostri valori e il nostro impegno verso il territorio. Inoltre, avvieremo campagne di sensibilizzazione e progetti educativi per promuovere una corretta gestione dell'acqua. E non dimentichiamo gli investimenti nelle infrastrutture: puntiamo a modernizzare la rete idrica per offrire un servizio sempre più efficiente" ha concluso Apolloni.



