Sisma, 7,4 milioni per miglioramento cattedrale di Camerino

Approvato in Conferenza dei servizi l'intervento di miglioramento sismico della cattedrale della Santissima Annunziata di Camerino. L'edificio si trova nella piazza principale della città. Oltre alla chiesa, su questo grande spazio, si affacciano il palazzo ducale, sede dell'Università di Camerino, e la curia arcivescovile.

L'impianto originario risale presumibilmente al VII secolo, come deducibileda frammenti architettonici presenti nella cripta ascrivibili a tale periodo.

Le strutture maggiormente danneggiate risultano essere quelle verticali e portanti interne - setti e piloni centrali - e i due campanili sul fronte principale. Sebbene dall'esterno non sia così evidente il grado di danno della Cmcattedrale, internamente è chiaramente riscontrabile uno stato di danno molto grave. Dopo gli eventi sismici del 2016, i primi interventi di messa in sicurezza erano stati realizzati nel febbraio 2017 dal Corpo del vigili del fuoco, che si occuparono della facciata e di una porzione dei campanili. Adesso sono previsti numerosi interventi tra cui azioni di scuci-cuci in corrispondenza delle lesioni passanti e non passanti, dei distacchi e delle ammorsature ritenute non idonee all'incrocio di pareti portanti, ma anche il consolidamento degli archi, frontali e laterali, il consolidamento della copertura tramite installazione di cordolo perimetrale e controventi in acciaio, il ripristino e consolidamento dei setti portanti e dei piloni con consolidamento dei basamenti in pietra e delle murature in elevazione. Sarà necessario, inoltre, anche il ripristino e il consolidamento delle colonne, la ricostruzione delle porzioni di muratura crollate dei campanili, con consolidamento dei basamenti dei pilastri in marmo e consolidamento all'intradosso delle volte con riparazione delle parti lesionate. Per procedere all'intervento è stato calcolato un impegno di spesa di circa 7,4 milioni di euro. "E' un progetto fondamentale per tutto il territorio di Camerino, vogliamo restituire alla comunità la loro Cattedrale, uno dei simboli del sisma del 26 ottobre 2016", ha spiegato il commissario alla ricostruzione Guido Castelli. L'arcivescovo Francesco Massara ha evidenziato come "l'approvazione degli interventi per la Cattedrale, a distanza di otto anni dal terremoto, rappresenta un ulteriore tassello di rinascita e di gioia per l'intera comunità". Il sindaco Roberto Lucarelli ha aggiunto che "il progetto per la Cattedrale è un altro punto fondamentale per la ricostruzione del centro storico di Camerino".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA