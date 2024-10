Sindaco di Pesaro incontra il comandante dei carabinieri Marche

Il sindaco di Pesaro Andrea Biancani ha incontrato il generale Nicola Conforti, comandante della legione carabinieri Marche. Un momento nel quale sia il sindaco di pesaro che il generale hanno ribadito e confermato il sostegno e la cooperazione tra le due realtà che rappresentano, condividendo ampiamente i temi e le criticità da affrontare per rendere la città più sicura, rimarcando la disponibilità e l'attenzione dell'amministrazione comunale e la presenza dell'arma dei carabinieri su tutto il territorio cittadino.

"Un'occasione per rinnovare il rapporto di collaborazione reciproca tra l'amministrazione pesarese e l'arma dei carabinieri, come già confermato anche dall'incontro delle scorse settimane con il nuovo comandante provinciale Alessandro Corda - afferma il primo cittadino - ho avuto modo di parlare con entrambi dei temi che la città maggiormente sono sentiti dalla città - tra questi - il tema dello spaccio al parco miralfiore, la prevenzione dell'ingresso di capitali illeciti - il tutto - con la volontà e sinergia di porre la massima attenzione su quelle che sono le criticità che anche i cittadini ci segnalano". Il sostegno e la cooperazione sul territorio sono stati confermati e ampliamente condivisi dal Generale e Comandante Conforti che ha rimarcato la presenza dell'Arma dei Carabinieri su tutto il territorio pesarese.



