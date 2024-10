Retribuzioni ad Ascoli inferiori a media nazionale

Le retribuzioni/redditi medi giornalieri nella provincia di Ascoli Piceno si confermano inferiori non solo rispetto al valore medio nazionale, ma anche e soprattutto rispetto al dato medio regionale. E' quanto emerso stamani in occasione della presentazione del rendiconto sociale 2023 dell'Inps che si è tenuto a Palazzo dei Capitani.

In particolare, in provincia una donna percepisce giornalmente una retribuzione di 68,1 euro a fronte di un dato medio regionale di 69,6 euro e di un dato nazionale di 77,6 euro. Per gli uomini ascolani il dato si attesta a 88,6 euro a fronte di un dato regionale di 93,5 euro e di un dato nazionale pari a 104,4 euro. "Le minori retribuzioni determinano conseguentemente trattamenti pensionistici più bassi sia della media regionale, sia della media nazionale" ha detto Ede Talanga, presidente del Comitato Inps di Ascoli. I dati più significativi risalenti al 2022 confermano il fenomeno del cosiddetto "inverno demografico" anche nella provincia di Ascoli Piceno, con effetti a lungo termine negativi sulla sostenibilità dell'intero sistema in quanto evidenziano un saldo negativo tra nascite e decessi (-1.536). Migliora invece il saldo tra immigrati ed emigrati (+ 499), che non è tuttavia sufficiente a compensare il saldo negativo tra nascite e decessi, sostanzialmente in linea con il dato regionale e nazionale.

Il contesto economico ascolano nel 2023 evidenzia una buona crescita del tasso di occupazione che si attesta al 67,2% rispetto al 65,1% del 2022. Il dato del saldo netto occupazionale è positivo ed è determinato da un numero maggiore di assunzioni di rapporti di lavoro rispetto alle cessazioni.

Cala sensibilmente il tasso di disoccupazione (da 6,7 a 4,3), mentre diminuisce lievemente il tasso di inattività (da 30,1 a 29,6). "Ne emerge un quadro che senza tema di smentite può definirsi positivo e dinamico, anche se - ha aggiunto Talanga - al di là del dato puramente numerico e quantitativo, deve imporsi anche una considerazione qualitativa sulla tipologia dei contratti stipulati; al netto dei contratti necessariamente precari (stagionali, somministrati e intermittenti), solo un 25% sono stipulati a tempo indeterminato mentre il restante 75 % lo sono a tempo determinato con una forbice tra queste due tipologie contrattuali che peraltro nel 2023 si è allargata maggiormente rispetto al 2022".



