Open day vela paralimpica per infortunati sul lavoro

Andrà di scena domani dalle 9.30-12.30 e dalle 14.30-17.30, a Porto San Giorgio (Fermo) l'open day di vela organizzato dal comitato italiano paralimpico regionale (Cip) insieme all'Inail Marche. Una giornata che si terrà al porto turistico di Porto San Giorgio, utile per affrontare un'attività fisica salutare e sostenibile, allenando così la propria forza interiore necessaria nelle sfide che la vita di tutti i giorni mette davanti. L'obiettivo è quello di avvicinare a questa disciplina sportiva tutte le persone con disabilità varie, residenti nelle Marche, rimaste coinvolte in incidenti sul lavoro. L'evento vedrà anche la collaborazione di "Liberi nel vento". L'associazione sportiva dilettantistica locale metterà a disposizione la propria base nautica, oltre alle sei barche con le quali i 15 partecipanti navigheranno nel mare Adriatico.

"Con questo evento portiamo a conoscenza a chi si è infortunato sul lavoro che è possibile fare sport come la vela — spiega il presidente del Cip Marche, Luca Savoiardi.

I partecipanti alla giornata guideranno interamente da soli e saranno assistiti dal proprio istruttore federale che, seduto su un gommone a fianco, li accompagnerà per tutto il viaggio.

Saranno presenti all'evento il presidente del Cip Marche, Luca Savoiardi, il direttore regionale Inail, Piero Iacono, la funzionaria socio-educativa per la direzione regionale Marche Inail, Michela Ballini, il responsabile per la sede Inail di Fermo, Claudio Esposito, e il presidente di "Liberi nel vento", Daniele Malavolta. "Il mare si rivela un grande maestro di vita per tutte le persone e, in particolare, per chi si trova ad affrontare ogni giorno situazioni di disagio come i ragazzi infortunati disabili" il commento del direttore Iacono.



