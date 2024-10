Grasso: "La mafia si inabissa per incidere sull'economia"

"In Italia di mafia non si parla più. L'impressione è che non esista più, che sia scomparsa. E' un modo che invece, per noi che siamo esperti del settore, indica una precisa strategia della mafia, quella di inabissarsi e non farsi vedere per poter incidere su un altro mondo, quello economico, imprenditoriale, quello degli affari, senza che possa emergere questa presenza". Lo ha detto l'ex procuratore antimafia ed ex presidente del Senato, Pietro Grasso, intervenendo nel pomeriggio a Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) in occasione di un evento organizzato da Conad Adriatico sul tema 'Innovazione, Imprenditorialità e Talenti per il Futuro del Retail e lo Sviluppo del Territorio'.

"Nel territorio dove opera Conad Adriatico (Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, Albania e Kosovo - ndr) sono presenti organizzazioni mafiose" ha detto ancora Grasso citando come fonti la Direzione Investigativa Antimafia e la Direzione Nazionale Antimafia. "Questi enti parlano di una situazione del territorio che vede un'economia infiltrata; molto spesso nel comparto agricolo, nella produzione e distribuzione di frutta e verdura, terreno fertile per l'attività illecita. Insomma, le mafie sfruttano la filiera per riciclare denaro, manipolare i prezzi - ha spiegato l'ex procuratore antimafia rivolgendosi alla platea di gestori di supermercati a marchio Conad Adriatico - Lo fanno infiltrandosi nelle piccole cooperative agricole, nei mercati all'ingrosso, cercando di controllare, di ottenere protezione e di ricevere denaro".

Secondo Grasso, i piccoli supermercati, le catene di vendita al dettaglio, spesso sono utilizzate come copertura per riciclare i provenienti che vengono da altre attività illecite. "Anche nel vostro territorio le mafie gestiscono l'assegnazione di appalti, partecipano ad aste pubbliche e cercano di garantirsi il controllo di alcune filiere distributive. Ma non solo: nei mercati balcanici, in Albania, c'è un collegamento con la mafia italiana che collabora con le organizzazioni albanesi per l'importazione di prodotti orto frutticoli a basso costo, spesso anche questi utilizzati per sovrafatturazioni, per attività di riciclaggio e talvolta anche per nascondere in mezzo a questi gli stupefacenti". Per combattere tutto questo, secondo Grasso "serve un patto classi dirigenti, politica, mondo economico e la comunità tutta. Un patto c- ha concluso - che si fondi non solo su basi etiche, ma anche sulla convinzione dell'utilità e della legalità".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA