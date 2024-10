Dacur con obbligo di firma per uno spacciatore di Senigallia

Pugno duro del questore di Ancona, Cesare Capocasa, nei confronti di un pusher di eroina che imperversava a Senigallia (Ancona) e che, nonostante fosse stato più volte denunciato per la sua attività, svolta nei parchi e davanti a scuole della città rivierasca, nonchè destinatario della misura di prevenzione dell'Avviso Orale del Questore emessa qualche tempo fa, ha continuato imperterrito a spacciare.

Per la prima volta in provincia di Ancona, Capocasa ha imposto allo spacciatore, un 40enne di origine italiana, il divieto di accesso alle aree urbane (Dacur) con obbligo di firma all'ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri di Senigallia.

All'uomo è stato vietato, per cinque anni, di accedere e stazionare nei pressi e nelle immediate vicinanze delle scuole dove era solito spacciare e nei parchi immediatamente adiacenti.

Non solo, essendo stata emessa nella sua forma aggravata la misura di prevenzione prevede anche l'obbligo di firma, ogni giorno durante il calendario scolastico in concomitanza con l'orario di ingresso e di uscita delle scuole. Dunque l'uomo, ogni mattina, per due anni, alle 8 e alle 13 (quando quindi gli studenti entrano a scuola e alla fine delle lezioni) dovrà recarsi presso la stazione dei carabinieri di Senigallia ed ottemperare l'obbligo impostogli con la misura. I militari, che hanno collaborato alle indagini, dovranno assicurarsi che lo spacciatore non entri mai in contatto con i giovani.

Il provvedimento è stato convalidato dal Gip il quale ha ritenuto che sussista la pericolosità sociale dell'uomo insieme al pericolo che lo stesso potesse reiterare la sua condotta illecita. Pericolosità accertata dall'istruttoria condotta dai poliziotti della Divisione polizia anticrimine.

La norma di cui all'art. 13 del D.L. 14/2017 prevede che "nei confronti delle persone che abbiano riportato una o più denunzie o siano state condannate anche con sentenza non definitiva nel corso degli ultimi tre anni per i delitti di cui all'articolo 73 del testo unico in materia di sostanze stupefacenti per fatti commessi all'interno o nelle immediate vicinanze di scuole, plessi scolastici, sedi universitarie, locali pubblici o aperti al pubblico [...] il Questore, valutati gli elementi derivanti dai provvedimenti dell'Autorità giudiziaria e sulla base degli accertamenti di polizia, può disporre, per ragioni di sicurezza, il divieto di accesso agli stessi locali o a esercizi analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi locali od esercizi o dei predetti scuole, plessi scolastici e sedi universitarie." La norma in questione stabilisce inoltre che il Questore quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità può disporre l' obbligo di presentarsi almeno due volte a settimana presso il locale ufficio della Polizia di Stato o presso il comando dell'Arma dei carabinieri territorialmente competente.



