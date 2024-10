Conad punta su innovazione, imprenditorialità e talenti

"Il contesto in cui operiamo richiede scelte coraggiose. Per noi, questo significa puntare sulla sostenibilità, sull'innovazione e sullo sviluppo delle persone". E' quanto ha affermato Antonio Di Ferdinando, amministratore delegato di Conad Adriatico in occasione dell'incontro nella sede di Monsampolo del Tronto (Ascoli Piceno) sul tema "Innovazione, Imprenditorialità e Talenti per il Futuro del Retail e lo Sviluppo del Territorio". All'evento ha partecipato, tra gli altri, l'ex presidente del Senato ed ex procuratore anti mafia Pietro Grasso.

Con una quota di mercato del 17,90% nel territorio di competenza (fonte Gnlc II semestre 2023) nel 2023 Conad Adriatico ha potenziato la propria leadership confermandosi primo gruppo distributivo in Abruzzo con una quota di mercato del 32,07%, nelle Marche (21,29%) e nel Molise (21,29%) e seconda azienda Top nella Regione Marche nella classifica stilata dalla Fondazione Aristide Merloni e dall'Università Politecnica delle Marche. "Il nostro obiettivo - ha aggiunto Di Ferdinando - è continuare a crescere responsabilmente, con un forte impatto positivo sulle comunità in cui operiamo".

Con una previsione di fatturato di 2,209 miliardi di euro nel 2024 e una rete di 453 punti vendita distribuiti tra Marche, Abruzzo, Molise, Puglia e Basilicata, Albania e Kosovo, Conad Adriatico è una delle principali realtà della Grande Distribuzione Organizzata in Italia.

Il presidente Emiliano Ciaschetti ha sottolineato l'importanza della cooperazione e del mutualismo come elementi distintivi del modello di business. "La forza del nostro gruppo risiede nelle persone e nella loro capacità di collaborare per un obiettivo comune. La nostra rete di soci imprenditori e collaboratori - ha concluso Ciaschetti - rappresenta il cuore pulsante dell'azienda, e il nostro impegno è quello di promuovere la crescita e lo sviluppo sostenibile delle comunità in cui operiamo".



