Commercio internazionale, accordo tra Agenzia Dogane e Univpm

L'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli e l'Università Politecnica delle Marche hanno firmato una convenzione che mira a promuovere la collaborazione, in attività didattiche e di ricerca, nel campo del commercio internazionale e della tecnica doganale. Nel corso dei prossimi tre anni, saranno promosse iniziative comuni che includeranno seminari, attività formative e opportunità di stage per studenti presso le strutture territoriali dell'Agenzia. Il documento, siglato dal Direttore Territoriale per l'Emilia Romagna e le Marche dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, Marco Cutaia, e dal Rettore dell'Università Politecnica delle Marche, Gian Luca Gregori, ha lo scopo di rafforzare la partnership fra le due istituzioni e di diffondere la conoscenza del diritto doganale e del commercio internazionale nel territorio. "Attraverso questo accordo, miriamo a fornire una formazione specialistica utile per gli studenti che intendano intraprendere una carriera nel settore dell'import/export, oltre a sensibilizzarli sulle complesse dinamiche del commercio internazionale", il commento di Marco Cutaia. "Il nostro Ateneo ha da tempo avviato un percorso di internazionalizzazione che coinvolge tutte le nostre strutture ed è finalizzato a porre l'Ateneo al centro di una rete di contatti e accordi con molti paesi e differenti aree geografiche. Questo accordo va in quella direzione", conclude Gian Luca Gregori.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA